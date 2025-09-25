قافلة بين سينمائيات تعرض فيلم فاروق في زاوية السبت

تنظم مبادرة قافلة بين سينمائيات عرضًا جماهيريًا لفيلم فاروق للمخرجة التركية أصلي أوزجه، وذلك يوم السبت المقبل 27 سبتمبر في تمام السابعة مساءً بسينما زاوية، يعقبه لقاء مباشر عبر الإنترنت مع المخرجة تديره الباحثة العمرانية المصرية أمنية خليل.

يتناول الفيلم قصة رجل في التسعين من عمره يقاوم الطرد من منزله في إسطنبول وسط تغييرات عمرانية تهدد علاقة البشر الحميمة بالأماكن التي يسكنونها. تصوّر المخرجة والدها فاروق، الذي يواجه خطر هدم البناية التي عاش فيها لعقود، محاولًا تأخير الإزالة عبر المشاركة في اجتماعات إدارة العقار. وعلى مدار الفيلم، يبرز فاروق كبطل الحكاية في تداخل بين التوثيق والخيال، وبين الابنة التي تصنع الفيلم والرجل الذي لا يريد مغادرة بيته.

حصد فاروق جائزة الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين (فيبريسي) كأفضل مساهمة في قسم بانوراما بمهرجان برلين السينمائي 2024، وجائزة أفضل فيلم في مهرجان فالنسيا لدول البحر المتوسط في العام نفسه.

المخرجة أصلي أوزجه، المولودة في إسطنبول والمقيمة في برلين منذ عام 2000، درست السينما والتلفزيون في جامعة مرمرة، وأخرجت عدة أفلام قصيرة ووثائقية قبل أن تقدم أول أفلامها الروائية الطويلة رجال على الجسر عام 2009 في مهرجان لوكارنو. تلا ذلك فيلم مدى الحياة، ثم فجأة الذي عُرض في بانوراما برلين ونال تنويهًا خاصًا من جائزة يوروبا سينما إلى جانب جائزة فيبريسي.