دول التعاون الخليجي تبحث التنسيق المشترك وتطورات إقليمية ودولية

بحث وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، مساء الأحد، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، إضافة إلى تطورات إقليمية ودولية.

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي في نيويورك قبيل انطلاق أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب بيان للخارجية السعودية الاثنين.

وشارك في الاجتماع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إلى جانب نظرائه من دول مجلس التعاون الخليجي، والأمين العام للمجلس جاسم البديوي.

ويضم المجلس ست دول هي السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين، وأُسس في 25 مايو 1981، ومقره بالرياض.

وتطرق الوزراء إلى سبل تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق المشترك بين دول الخليج، كما ناقشوا مستجدات الأوضاع في منطقة الخليج، وأبرز التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وفق المصدر ذاته.

وجددوا الإعراب عن التضامن التام مع قطر، والدعم الكامل لكل ما من شأنه حماية أمنها والحفاظ على سيادتها.

وفي 9 سبتمبر الجاري، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا جويا على قادة حركة "حماس" بالدوحة، وأكدت قطر احتفاظها بحق الرد عليه، وشكلت لجنة قانونية لاتخاذ إجراءات في هذا الصدد.