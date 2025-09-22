الشرع يطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي السورية

أشار الرئيس السوري أحمد الشرع إلى أن إسرائيل نفذت اعتداءات كثيرة على سوريا، ولا زالت تحتل الجولان وتتوغل في الأراضي السورية، لكن سوريا تسعى لتجنب الحرب لأنها في مرحلة بناء.

جاءت تصريحات الشرع في فعاليات قمة كونكورديا المنعقدة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث التقى بعدد من كبار المستثمرين وخبراء الاقتصاد، بحسب تليفزيون سوريا في موقعه الإلكتروني اليوم الاثنين.

وقال: "نحن متجهون نحو التهدئة وأن تُعطى سوريا فرصة للبناء، وإذا نجحت التهدئة وكان هناك التزام من قبل إسرائيل بما يتم الاتفاق عليه، فربما تتطور المفاوضات".

وطالب الرئيس الشرع إسرائيل بالانسحاب من الأراضي السورية، مؤكداً أنه يمكن معالجة المخاوف الأمنية بالمباحثات، مشيراً إلى أن هذه المحادثات ستبين ما إذا كان لدى إسرائيل مخاوف أمنية أم أطماع توسعية.

ولفت إلى أن سوريا اتخذت سياسة أن تكون لديها علاقات هادئة مع جميع الدول، وألا تكون مصدر تهديد لأي أحد، مضيفاً أن سوريا في مرحلة بناء ومن الضروري أن يكون لديها علاقات طبيعية مع جميع الدول.

وقال: "شكلنا لجاناً لتقصي الحقائق في أحداث الساحل والسويداء، وسمحنا بدخول لجان تحقيق دولية، كما أن سوريا ملتزمة بمحاسبة من يعتدي على أي مدني لأنها دولة قانون".

ولفت الشرع إلى أن حصر السلاح بيد الدولة هو من يحمي سوريا من النزاعات والاضطرابات.

وذكر الرئيس السوري: "عرضنا على قسد الاندماج في الجيش السوري وأكدنا لهم أن حقوق الأكراد مصانة، لكن كان هناك تباطؤ في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه".

وشدد على ضرورة الوصول إلى حلول سلمية وأن تكون سريعة التطبيق، وخاصة الاتفاق مع قسد في 10 مارس الماضي.

وأضاف: "رفضنا مبدأ المحاصصة واعتمدنا مبدأ التشاركية في تشكيل الحكومة، وحرصنا على أن تكون حكومة كفاءات".

وقال: "نركز على التنمية الاقتصادية في سوريا، كذلك أمامنا مهمة كبيرة لبناء الاقتصاد، ولدينا الكوادر القادرة على القيام بذلك، لكن نحتاج فقط إلى رفع العقوبات ".

وأكد الشرع أن سوريا ورثت اضطرابات كثيرة خلال الستين سنة الماضية، ولا يمكن حل المشاكل دفعة واحدة، وإنما بالتدريج، والأولوية الآن هي تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا من خلال توحيد الشعب والأرض، بالإضافة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية.

كما أوضح أن سوريا تحتاج إلى فرصة جديدة للحياة، حيث أزال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقوبات عنها، لكن على الكونجرس أن يعمل أكثر لرفعها بشكل نهائي.