علّق كيريل دميترييف، ممثل الرئيس الروسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، على فعالية وداع الناشط السياسي الراحل تشارلي كيرك.



وقال دميترييف، الذي يترأس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، إنه على خلفية هذا الحدث بدأ الناس يدركون أخيرا مدى كذب طروحات الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.



وكتب دميترييف على صفحته في منصة التواصل الاجتماعي Х: "اليوم نقطة تحول. بدأ الناس يدركون أخيرا مدى كذب طروحات بايدن والماكينة الإعلامية لأنصار العولمة. ستنهار شراكة اليسار مع الأخبار الكاذبة. يريد المزيد والمزيد من الناس، معرفة الحقيقة والحصول على السلام والأمن والازدهار، وليس أكاذيب أنصار العولمة".

واليوم الأحد، تجري مراسم وداع كيرك في ملعب كرة القدم بمدينة فينيكس بولاية أريزونا. وفي وقت سابق، صرح المشرفون على تنظيم الفعالية بأن أكثر من 100 ألف شخص يعتزمون حضورها.

في يوم 10 سبتمبر الجاري تم اغتيال كيرك، المعروف بدعمه للرئيس ترامب، خلال تجمع جماهيري في جامعة وادي يوتا. ووجهت تهمة القتل إلى الشاب تايلر روبنسون (22 عاما)، وتعتزم النيابة المطالبة بإنزال عقوبة الإعدام بحقه. روبنسون سلم نفسه للشرطة، وظهر في جلسة المحكمة مرتديا سترة واقية.