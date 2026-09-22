تركيا وأمريكا تطلقان تعاونا جديدا في مجال الطاقة النووية

وقعت شركة الطاقة النووية التركية المساهمة «توناش» مع وكالة التجارة والتنمية الأمريكية (USTDA) اتفاقية تعاون في مجال الطاقة النووية.

ووفق بيان صادر عن وزارة الطاقة التركية، الثلاثاء، وقعت «توناش» المسئولة عن تطوير مشاريع محطات الطاقة النووية الجديدة، والوكالة الأمريكية الاتفاقية خلال مراسم أُقيمت في «البيت التركي» بنيويورك، بحضور وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار.

وبموجب الاتفاقية، سيتم دراسة تصاميم المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة التابعة لـ4 شركات أمريكية، إلى جانب 5 تصاميم مختلفة لمفاعلات من الجيل الرابع طورتها شركات أمريكية، وذلك من الجوانب التقنية والاقتصادية والتشريعية والمتعلقة بمنح التراخيص.

وستتناول الدراسة التقنية الخصائص التصميمية للمفاعلات وتكاليفها ووضع تراخيصها وسلاسل التوريد المرتبطة بها، إلى جانب إجراء تحليل لنقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات، ودراسة مصادر التمويل ونماذجه.

كما ستشمل الدراسة تقييمات تتعلق بإجراءات الترخيص وحالات الطوارئ وسلامة التصميم واختيار المواقع والأطر القانونية.

ومن المقرر إعداد تقارير تقنية عقب استكمال جميع التحليلات، وستتكفل وكالة التجارة والتنمية الأمريكية بتمويل الدراسة التقنية التي ستستمر عاما واحدا على الأقل، ضمن اتفاقية تبلغ ميزانيتها نحو مليوني دولار.

وفي تدوينة على منصة «إن سوسيال التركية» قال الوزير بيرقدار: «بفضل هذه الاتفاقية، سنجري تقييما شاملا لمدى قابلية تطبيق تقنيات الطاقة النووية من الجيل الجديد في بلادنا من النواحي التقنية والاقتصادية والتشريعية».

وأضاف: «نحن عازمون على تنويع مزيج الطاقة لدينا بما يتماشى مع أهدافنا لتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2053 والاستقلال الكامل في مجال الطاقة».

جدير بالذكر أن بيرقدار وقع في 25 سبتمبر من العام الماضي مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي في المجال النووي المدني مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال لقاء جمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.