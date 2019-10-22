بورصة وول ستريت تصعد بدعم من دلائل على تقدم في محادثات التجارة

صعدت بورصة وول ستريت يوم الاثنين مع ظهور المزيد من الدلائل على تقدم نحو حل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين وهو ما ساعد في دعم الأسهم في القطاعات الحساسة للتجارة.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 55.68 نقطة، أو 0.21 بالمئة، إلى 26825.88 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 20.52 نقطة، أو 0.69 بالمئة، ليغلق عند 3006.72 نقطة مقتربا من أعلى مستوى له على الإطلاق البالغ 3027.98 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا مرتفعا 73.44 نقطة، أو 0.91 بالمئة، إلى 8162.99 نقطة.