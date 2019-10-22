 بريطانيا تراجع قواعد الحصانة الدبلوماسية بعد حادث تصادم مميت بسيارة أمريكية - بوابة الشروق
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بريطانيا تراجع قواعد الحصانة الدبلوماسية بعد حادث تصادم مميت بسيارة أمريكية

وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في لندن يوم 8 أكتوبر 2019. تصوير: هنري نيكولز - رويترز
وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في لندن يوم 8 أكتوبر 2019. تصوير: هنري نيكولز - رويترز
لندن (رويترز)
نشر فى : الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 4:48 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 4:48 ص

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن بريطانيا تراجع القواعد التي سمحت لزوجة دبلوماسي أمريكي بمغادرة البلاد عقب تورطها في حادث تصادم مميت.

وقُتل الشاب هاري دن (19 عاما) بعدما اصطدمت سيارة آني ساكولاس بدراجته النارية قرب قاعدة كراتون التابعة لسلاح الجو البريطاني في نورثهامتونشر بوسط انجلترا التي يستخدمها الجيش الأمريكي.

وقال راب لمجلس العموم البريطاني يوم الاثنين ”أصدرت بالفعل أمرا بمراجعة إجراءات الحصانة للعسكريين الأمريكيين وأُسرهم في (قاعدة) كراتون“.

وأضاف ”كما تظهر هذه الواقعة، فإنني لا أعتقد أن الإجراءات الحالية صحيحة، وستبحث المراجعة عن الطرق التي تتيح لنا التأكد من عدم استخدام الترتيبات في كراتون بهذه الطريقة مرة أخرى“.


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