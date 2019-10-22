فرقة «شارموفيرز» الغنائية تشعل جامعة حلوان بحضور آلاف الطلاب

شهدت جامعة حلوان، أمس الاثنين، حفلا غنائيا لفرقة "شارموفيرز"، في ساحة كلية الصيدلة، بدأت منذ الساعة الواحدة ظهر وحتى الساعة الثالثة عصرا.

وحضر الحفل آلاف الطلاب من مختلف كليات الجامعة، لمشاهدة الفرقة الشبابية المشهورة وهى تغني ما يزيد على 7 أغنيات، منها أغنية "ايزي ماني"، بينما كانت تسير العملية الدراسية على أكمل وجه.

وقال الطالب في الصف الثالث "محمد ع ش" إن السعادة كانت تتخلل الحفل، وكل شيء تم على مايرام، مشيرا الى أنه لم تحدث أي مضايقات خلال الحفل، الذي جرى وسط تشديدات أمنية، معبرا: "كان في ظباط بوليس على البوابات وتشديد على الدخول بالكارنيه والحفلة محصلش فيها أي مشاكل".

وبعد انتهاء الحفل شهدت بوابات الجامعة ومحطة مترو "جامعة حلوان" ازدحاما شديدا، استمر مدة ساعة على الأقل، لتعود الحركة إلى طبيعتها فيما بعد.

ويأتي حفل جامعة حلوان ضمن مجموعة حفلات تقدمها الفرقة في الجامعات المصرية، للدعاية لمشروب طاقة شهير، حيث تعتبر "شارموفيرز" ضمن الفرق الشبابية الأبرز على الساحة، والتي تشتهر موسيقاها بالطابع الغربي، وقد أصدرت آخر ألبوماتها في أبريل الماضي، بعنوان "انفصام".