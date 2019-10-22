 تغطية شاملة: الطيران البريطاني يعود إلى شرم الشيخ.. وترحيب رسمي ودبلوماسي بالقرار - بوابة الشروق
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تغطية شاملة: الطيران البريطاني يعود إلى شرم الشيخ.. وترحيب رسمي ودبلوماسي بالقرار

الطيران البريطاني
الطيران البريطاني

نشر فى : الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 6:55 م | آخر تحديث : الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 6:55 م

أبلغت الحكومة البريطانية، شركات الطيران البريطانية اليوم بأنها لم تعد تنصح بعدم السفر إلى مطار شرم الشيخ.

ومن جانبها، رحبت وزارة الطيران المدنى، بقرار الحكومة البريطانية بشأن إستئناف الرحلات البريطانية إلي مدينة شرم الشيخ، وفقا لبيان وزارة البيان.

وفيما يلي تغطية الشروق الشاملة لقرار الحكومة البريطانية وردود الفعل المصرية..

الحكومة البريطانية تعلن عودة الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ بمصر

تفاصيل قرار بريطانيا باستئناف الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ.. أول تعليق من لندن والسفير الإنجليزي

وزارة الطيران ترحب بعودة الرحلات البريطانية إلى شرم الشيخ

السياحة ترحب بإعلان بريطانيا عودة الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ

وزير النقل البريطاني: تحسن الإجراءات الأمنية في المطارات المصرية سبب رفع الحظر

بعد عودة الرحلات إلى شرم الشيخ.. المشاط للسياح البريطانيين: مرحبا بكم يا أصدقاءنا

المشاط: عودة الرحلات البريطانية رسالة قوية للعالم بالاستقرار الأمني والسياسي بمصر

سفير مصر بلندن يرحب بعودة الرحلات البريطانية إلى شرم الشيخ

سفير بريطانيا بالقاهرة: عودة سياحنا لشرم الشيخ رسالة قوية على عودة الأمن إلى مصر

 

 

 


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