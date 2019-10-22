ننشر اعترافات المتهمين باستغلال قضية «شهيد الشهامة» في إثارة الفوضى

تلقينا تعليمات من الخارج لإحداث فوضى في الشارع.. كنا نحشد المواطنين عبر مواقع التواصل

وشنطة تحوي أسلحة نارية للرد على قوات الأمن حال تدخلها





اعترف المتهمون بتورطهم في محاولة إثارة الفوضى، بعد رصد محاولة لجماعة الإخوان لاستغلال حادث محمود البنا، لتأليب الرأي العام بمخططاتهم الفوضوية، حيث أكدوا أنهم تلقوا معلومات من خلايا جماعة الإخوان بالخارج لاستغلال القضية، وإحداث فوضى في الشارع المصري، من خلال التظاهر والهتاف ضد الدولة والحكومة.

وقال المتهم محمد العسوي، من محافظة الغربية، إنه شارك في جميع المظاهرات منذ ثورة 25 يناير 2011، وعندما وقعت حادثة محمود البنا بمحافظة المنوفية، قام بحشد المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر في الشوارع والهتاف ضد الدولة والحكومة.

وأكد محمد محمود عبدالحافظ، من محافظة المنوفية، في اعترافاته، أن "هناك شخص من بلدنا ينتمي لجماعة الإخوان قام بإعطائي فلوس من أجل تجميع مجموعة من الأشخاص، من أجل التجمع والتظاهر أمام محكمة شبين الكوم للتظاهر وإحداث فوضى يوم محاكمة راجح المتهم بقتل محمود البنا، وتوجيه هتافت ضد الدولة"، مؤكدا أنه كانت بحوذته شنطة بداخلها أسلحة نارية للرد على قوات الأمن إذا قاموا بالتدخل لفض الاحتشاد.

وأوضح المتهم الثالث، الإخواني حسين محمد حسين، أنه عندما وجد قضية محمود البنا منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير قام باستغلال الموقف، وأخذ يطبع منشورات ويكتب على الجدران، من أجل إثارة المواطنين والشعب ضد الدولة والحكومة.

كما اعترف الإخواني خالد سيد محمد علي، من منطقة الهرم بالجيزة، قائلا: "تلقيت تعليمات من وكالات وقنوات الإخوان بالخارج لاستغلال قضية الشاب محمود البنا، وقمت بعمل محادثة مفبركة على تطبيق الـ"واتس آب" مع جد القاتل راجح، لواء شرطة سابق، مع أحد الضباط، وذلك على غير الحقيقة، لتزوير بطاقة شخصية وإثبات أن القاتل مازال حديث السن وللإفلات من عقوبة الإعدام، وذلك بهدف إثارة الرأي العام".

من جانبها، اعترفت المتهمة سالي فوزي محمد الصاوي، مقيمة بمنطقة الشهداء بمحافظة المنوفية، أنها تلقت تعليمات بتجميع مجموعة من الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي للنزول، والتظاهر خلال محاكمة المتهم بقتل محمود البنا وإحداث حالة من الفوضى بالمنطقة.

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط 22 من عناصر الإخوان الإرهابية تورطوا في محاولة إثارة الفوضى، بعد رصد محاولة لجماعة الإخوان لاستغلال حادث محمود البنا لتأليب الرأي العام، كما عثرت على ملصقات إثارية وأسلحة بيضاء و2 طبنجة ورشاش صوت بحوزة المضبوطين.