وزير الإسكان: 250 ألف جنيه سعر الشقة في الإعلان للقادم للإسكان الاجتماعي

قال وزير الإسكان عاصم الجزار إن الدولة تدعم وحدات الإسكان الاجتماعي بالمرافق وسعر الأرض، وذلك من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي.

وأضاف في الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الثلاثاء، أن تحريك سعر العملة أثر على قطاعات الدولة كافة.

وتابع: طرح وحدات الإسكان الإجتماعى تم بالتدرج، وبلغ ثمن الوحدة فى 2014، مع أول طرح، 135 ألف جنيه، وفى 2015 بلغت 154 ألف جنيه، وفى 2016 بلغت 184 ألف جنيه وفى الإعلان العاشر ارتفع سعرها إلى 225 ألف.

وتوقع الجزار وصول ثمن الوحدة فى الإعلان القادم إلى 250 ألف جنيه.

وأوضح: هذه الأسعار ليست موجودة فى القطاع الخاص خاصة أن الوحدات يتم تسليمها كاملة المرافق.

وواصل الجزار: يتم التمويل بمتوسط 97 الف جنيه حسب دخل المواطن.

وقال إن الدولة طرحت 270 ألف وحدة إسكان اجتماعى خلال الفترة الماضية، وجار حاليا طرح 100 ألف أخرى، مؤكدا الانتهاء من بناء 400 ألف وحدة سكنية، تم تخصيص 280 الف وحدة منها للمواطنين حتى الآن .

وذكر أن نحو مليون مواطن تقدموا للحصول على وحدات سكنية في أحد عشر إعلانا للإسكان الاجتماعي.

وقال إن حجم الاستثمارات فى تلك الوحدات بلغ 100 مليار جنيه، مضيفا أنه تم إنفاق كذلك نحو 160 مليار جنيه في قطاع مياه الشرب خلال السنوات الأربعة الماضية.