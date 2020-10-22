فرنسا: الشرطة توجه 1500 تنبيه شفوي يوميا لمخالفي حظر التجول المفروض

أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية "جابرييل أتال"، أن قوات الشرطة الفرنسية وجهت 1500 تنبيه شفوي كل ليلة لمخالفي حظر التجول في البلاد الذي دخل حيز التنفيذ مساء الجمعة الماضية في باريس؛ لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الفرنسية -حسبما ذكر راديو "آر تي إل" الإخباري الفرنسي اليوم الخميس- إنه قد تم بالفعل تنفيذ عشرات الآلاف من عمليات التدقيق لتنفيذ حظر التجول المفروض في البلاد منذ السبت 17 أكتوبر الجاري في 8 مدن فرنسية كبرى من الساعة الـ9 مساء إلى الـ6 صباحا (بالتوقيت المحلى للبلاد)، مضيفا أنه في حال تكرار مخالفة حظر التجول الليلي ستتراوح الغرامة من 135 يورو إلى 1500 يويو، كما أنه الممكن فرض عقوبة بالسجن.

وذكر الراديو أن حظر التجول يفرض على 22 مليون شخص في فرنسا ويمكن تمديده في عدة أقسام لا سيما في "لوار" وفي مدن معينة حيث يزداد معدل الإصابة بها بوتيرة سريعة مثل "كليرمون فيران" و"تورز" و"أورليانز" و"ديجون".

يذكر أن الشرطة الفرنسية في العاصمة بدأت مراقبة احترام فرض حظر التجول حيث رصدت تجاوزات كثيرة، إلا أنها فضلت تنبيه المخالفين في اليوم الأول على فرض العقوبات.

وكان وزير الداخلية الفرنسي "جيرار دارمانان" قد أعلن في وقت سابق إنه سيتم نشر 12 ألفا من أفراد الشرطة؛ لفرض حظر التجول في المدن الكبرى في أنحاء فرنسا اعتبارا من 17 اكتوبر الجاري.

يشار إلى أن الشرطة الفرنسية تطبق "قاعدة الستة"، وهي حظر التجمعات التي يزيد عدد أفرادها عن ستة أشخاص، على التجمعات الخاصة.