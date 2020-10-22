عماد الدين حسين: الإعلام لعب دورا مهما في نقل الصورة كاملة للمواطنين خلال كورونا

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير «الشروق» وعضو مجلس الشيوخ، إن دور وسائل الإعلام المصرية في أزمة كورونا شيء ملفت للغاية، معقبًا: «نتفق أو نختلف في أشياء كثيرة بشأن الإعلام ودوه وتأثيره، لكنه لعب دورًا مهمًا جدًا في نقل الصورة كاملة إلى حد كبير للمواطنين المصريين».

وأضاف حسين، في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الخميس، أن معظم أجهزة الدولة لعبت دورًا مهمًا في الأزمة، موضحًا أن الحكومة تحركت بسرعة وفي وقت مبكر، في حين نقلت وسائل الإعلام هذا بصورة جيدة.

وأكد أن الإعلام المصري لعب دورًا في غاية الأهمية ونجح بصورة كبيرة في تصوير الوضع بشكل طبيعي وواضح للناس، حتى يتمكنوا من التعامل مع كورونا بصورة جيدة، إضافة إلى أنه نقل الوضع الدولي بصورة متغيرة وألوان جذابة، كان لها تأثيرًا مهمًا في زيادة وعي الناس بخطورة هذا الفيروس وكيفية الاحتراز منه.

ونوه بأن هناك تغيرًا إلى حد ما في اتجاهات الجمهور تجاه القضايا الوطنية، ذاكرًا كيفية تعامل الناس تجاه قانون التصالح على مخالفات البناء في البداية، وعندما تحركت الدولة لشرح الأمر بوضوح.

وتابع: «كلما كانت هناك رسالة جذابة متنوعة في وقتها كلما تفاعل الناس معها»، مشيرًا إلى أنه إذا تحققت هذه الشروط، فإن حجم التأثير الخارجي والخضار سيتراجع بصورة كبيرة.

وأوضح أن الإعلام المصري لعب دورًا مهمًا جدًا في التصدى للإرهاب، مضيفًا أن وسائل الإعلام هي من فضحت المخططات المشبوهة وكشفت حملات التمويل والتحريض وما يحدث في الخارج بصورة واضحة.

