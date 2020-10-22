ديوكوفيتش والطريق لتجاوز مدة بقاء فيدرير على عرش التنصيف العالمي

يعتقد لاعب التنس نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا لمدة 291 أسبوعا، أنه في وضع جيد لتحطيم الرقم القياسي للبقاء على عرش التصنيف، الذي يحمله السويسري روجيه فيدرير برصيد 310.

وقال ديوكوفيتش في مقابلة نشرتها صحيفة سبورتسكي زورنال الرياضية الصربية الأربعاء، «أتمنى أن أكون الأول، بأكبر عدد من الأسابيع في التاريخ، وسأعمل على تحقيق ذلك».

وللتغلب على هذا الرقم، سيتعين على لاعب التنس الصربي البقاء على عشر التصنيف العالم للاعبي التنس المحترفين حتى الثامن من مارس.

ومع ذلك، يدرك ديوكوفيتش أن كل شيء يعتمد على نتائجه ونتائج منافسيه المباشرين، الإسباني رافائيل نادال والنمساوي دومينيك تيم، المصنفان الثاني والثالث على الترتيب، حتى نهاية العام وفي بطولة أستراليا المفتوحة، المقررة في يناير.

ويتقدم ديوكوفيتش بنحو 2000 نقطة على نادال، الذي حرمه من لقبه الـ18 في بطولات الجراند سلام بالفوز عليه في نهائي رولان جاروس.

وأعلن لاعب التنس الصربي أنه لن يلعب بطولة تنس الأساتذة ذات الألف نقطة التي ستقام في باريس في الفترة من 2 إلى 8 نوفمبر، لكنه سيلعب بطولة فيينا، التي ستنطلق يوم السبت، وكذلك بطولة لندن المقررة بين 15 و22 من الشهر المقبل.

وأوضح لاعب التنس «لم أكن في فيينا العام الماضي ويمكنني الفوز بما يصل إلى 500 نقطة، وفي لندن العديد من النقاط على المحك».

وقال ديوكوفيتش «أهم شيء بالنسبة لي الآن هو تسجيل أكبر عدد ممكن من النقاط. أريد أن أحدث فرقا كبيرا قبل بداية الموسم المقبل. هذه هي خطتي بالتأكيد».

وأكد «إذا بلغت ربع النهائي في فيينا، سأكون قد ضمنت المركز الأول (في تصنيف لاعبي التنس المحترفين)، إذا تحقق ذلك، سأكون قد ضمنت هدفا لهذا العام».