الرئيس التونسي يسلم أوراق اعتماد 4 سفراء جدد لتونس بالخارج

سلم الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الخميس، بقصر قرطاج، أوراق اعتماد أربعة سفراء جدد لتونس في كل من جمهورية ألمانيا الفدرالية والجمهورية اللبنانية وجمهورية مالطا ومملكة بلجيكا.



وذكر بيان لرئاسة الجمهورية التونسية أن السفراء هم : حنان التاجوري سفيرة فوق العادة ومفوضة للجمهورية التونسية لدى جمهورية ألمانيا الفيدرالية، وبوراوي الإمام سفيرًا فوق العادة ومفوضًا للجمهورية التونسية لدى الجمهورية اللبنانية، وياسين الواد سفيرًا فوق العادة ومفوضًا للجمهورية التونسية لدى جمهورية مالطا، ونبيل عمار سفيرًا فوق العادة ومفوضًا للجمهورية التونسية لدى مملكة بلجيكا.



وأدى السفراء، اليمين أمام رئيس الجمهورية، وبحضور عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.