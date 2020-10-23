اتحاد الكرة يعلن مواعيد الجولة الأخيرة من الدوري

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أعلنت إدارة المسابقات باتحاد الكرة، مساء اليوم الخميس، مواعيد مباريات الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز موسم 19-2020.

وجاءت المواعيد على النحو التالي:

-الإثنين 26 أكتوبر:

الزمالك مع الإسماعيلي ( 8 م )

-الخميس 29 أكتوبر:

أسوان مع الاتحاد السكندري ( 5:30 م )

الإنتاج الحربي مع مصر للمقاصة ( 8 م )

-الجمعة 30 أكتوبر:

إنبي مع طنطا ( 3 م )

الجونة مع حرس الحدود ( 5:30 م )

المصري مع وادي دجلة ( 8 م )

-السبت 31 أكتوبر:

سموحة مع إف سي مصر ( 3 م )

بيراميدز مع المقاولون العرب ( 5:30 م )

طلائع الجيش مع الأهلي ( 8 م )