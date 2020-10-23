اتحاد الكرة يعلن مواعيد الجولة الأخيرة من الدوري

أعلنت إدارة المسابقات باتحاد الكرة، مساء اليوم الخميس، مواعيد مباريات الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز موسم 19-2020.
وجاءت المواعيد على النحو التالي:
-الإثنين 26 أكتوبر:
الزمالك مع الإسماعيلي ( 8 م )
-الخميس 29 أكتوبر:
أسوان مع الاتحاد السكندري ( 5:30 م )
الإنتاج الحربي مع مصر للمقاصة ( 8 م )
-الجمعة 30 أكتوبر:
إنبي مع طنطا ( 3 م )
الجونة مع حرس الحدود ( 5:30 م )
المصري مع وادي دجلة ( 8 م )
-السبت 31 أكتوبر:
سموحة مع إف سي مصر ( 3 م )
بيراميدز مع المقاولون العرب ( 5:30 م )
طلائع الجيش مع الأهلي ( 8 م )