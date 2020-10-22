محافظ بني سويف: استقبلنا 102 ألف طلب تصالح حتى اليوم

قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إن العدد الإجمالي لطلبات التصالح التي تم تقديمها وصل إلى 102 ألف و296 طلبا، مشيرا إلى استمرار العمل في المراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع، بما فيها أيام الجمعة والسبت، لاستقبال طلبات المواطنين، حتى انتهاء المدة المحددة لاستقبال الطلبات والتي من المقرر أن تنتهى في 31 أكتوبر الجاري.

وأكد المحافظ، على توجيهاته لرؤساء المدن ومسئولي المراكز التكنولوجية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البتَ في الطلبات وفقًا للقانون.

وكانت المراكز التكنولوجية شهدت اليوم الخميس، تقديم 697 طلبا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، بواقع: 166 طلب تصالح بمركز ومدينة بني سويف، و229 طلبا بمركز ناصر، و150 طلبا بالواسطى، و39طلبا بمركز ببا، و23 طلبا باهناسيا، و20 طلبا بسمسطا، و70 طلبا بالفشن.