 أرمينيا تدعو أذربيجان وتركيا إلى عدم تقويض الجهود الدولية لوقف إطلاق النار في قره باخ - بوابة الشروق
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أرمينيا تدعو أذربيجان وتركيا إلى عدم تقويض الجهود الدولية لوقف إطلاق النار في قره باخ

أ ش أ
نشر في: الخميس 22 أكتوبر 2020 - 12:31 م | آخر تحديث: الخميس 22 أكتوبر 2020 - 12:31 م

دعت وزارة الخارجية الأرمينية، أذربيجان وتركيا بعدم تقويض جهود المجتمع الدولي التي تسعى إلى وضع نظام لوقف إطلاق النار.

وأشارت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء (أرمنبرس) اليوم الخميس - إلى موقف أذربيجان وتركيا الرافض لتسوية الصراع في إقليم قره باخ المتنازع عليه بطريقة سلمية.

وذكر البيان أنه في ظل هذه الظروف، أصبح ضمان الأمن لشعب قره باخ أمرًا أساسيًا، مؤكدا أن أرمينيا تدعم باستمرار تنفيذ اتفاقيات وقف الأعمال العدائية بدون شروط، والتي تم التوصل إليها في 10 و17 أكتوبر الجاري بوساطة من قادة الدول المشاركة في رئاسة مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

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