تنظيم مسيرات «أيام الجمعة من أجل المستقبل» ببرلين في ثاني أيام محادثات الائتلاف

يجتمع نشطاء حركة "أيام الجمعة من أجل المستقبل" في برلين اليوم الجمعة، وذلك بعد يوم واحد من اجتماع الأحزاب الثلاثة التي تأمل في تشكيل الحكومة الألمانية المقبلة في محادثات من أجل تشكيل ائتلاف، لتذكيرهم بأهمية معالجة أزمة تغير المناخ.

ومن المقرر أن يتحرك تجمع كبير تحت شعار "لم تترك لنا خيارًا" وسط المدينة ظهرًا الساعة (1000 بتوقيت جرينتش)، حيث من المقرر أن يسير المتظاهرون من بوابة براندنبورج إلى المنطقة الحكومية القريبة.

وتتوقع الشرطة مشاركة 10 آلاف شخص.

ومن المقرر أيضًا تنظيم مسيرات أخرى في ولايتي تورينجيا وبادن فورتمبيرج.

ودخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر المؤيد لرجال الأعمال في محادثات ائتلافية كاملة يوم أمس الخميس، بعد أن اظهرت نتائج انتخابات الشهر الماضي عدم حصول أي حزب على أغلبية مطلقة في البوندستاج.

وقبل بدء المحادثات، دعا فرع حركة "أيام الجمعة من أجل المستقبل" في ألمانيا إلى اتخاذ إجراءات جذرية بشأن تغير المناخ.

وقالت ليزا نيوباور خلال مؤتمر صحفي عقد في متحف التاريخ الطبيعي في برلين يوم الأربعاء "نحن لا نتحدث عن إضفاء اللون الأخضر على عمل الحكومة، نحن نتحدث عن تغييرات شاملة في النظام لا تزال معلقة".

وتدعو الحركة إلى ميزانية تلتزم بخفض الاحتباس الحراري بمقدار 5ر1 درجة مئوية، وتلتزم ألمانيا بما لا يقل عن 14 مليار يورو (3ر16 مليار دولار) سنويًا للجهود الدولية في هذا الصدد.

وتدعو الحركة إلى الالتزام بالتوقف عن استخدام الغاز الطبيعي بحلول عام 2035. كما تطالب بوضع حد لاستخدام الفحم بحلول عام 2030 ومحركات الاحتراق الداخلي بحلول عام 2025.

ويقولون إنه ينبغي أيضًا وقف إنشاء الطرق السريعة الجديدة والطرق الرئيسية الأخرى.