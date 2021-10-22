 مولدوفا تعلن حالة الطوارئ لمدة شهر لنفاد إمدادات الغاز - بوابة الشروق
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مولدوفا تعلن حالة الطوارئ لمدة شهر لنفاد إمدادات الغاز

د ب أ
نشر في: الجمعة 22 أكتوبر 2021 - 11:07 م | آخر تحديث: الجمعة 22 أكتوبر 2021 - 11:07 م

أعلنت السلطات في مولدوفا حالة الطوارئ لمدة شهر في خضم أزمة حادة لإمدادات الغاز.

ووفقا لوكالة مولدبرس للأنباء، صوت 55 نائبا من أصل 101 نائب لصالح الإجراء.

وقالت رئيسة وزراء مولدوفا ناتاليا جافريليتسا إن "وضعا خطيرا تطورا في بلادنا في مجال إمدادات الغاز".

وقالت جافريليتسا إنه ليس لدى مولدوفا ما يكفي من الغاز سوى للوفاء بنحو 67% من احتياجاتها هذا الشهر. وأجبر ذلك الحكومة للحصول على غاز طبيعي من مصادر أخرى، مضيفة أن حالة الطوارئ كانت شرطا مسبقا للقيام بذلك.

وتحصل مولدوفا على الغاز عبر أوكرانيا أو رومانيا.

وتم تمديد عقد التوريد لمدة شهر بين مولدوفا وشركة جازبروم الروسية العملاقة للطاقة، حيث كان من المقرر أن ينتهي بنهاية أيلول/ سبتمبر.

وقالت جافريليتسا إن المفاوضات جارية مع جازبروم، مضيفة أن حالة عدم اليقين أدت إلى توترات أكبر في مولدوفا.

وكانت الزيادة الكبيرة في أسعار النفط مصدرا لتنامي القلق في أنحاء أوروبا.

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