 استبعاد مسئولين في الدقهلية لتقصيرهم في مواجهة التعديات على الأراضي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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استبعاد مسئولين في الدقهلية لتقصيرهم في مواجهة التعديات على الأراضي

يارا صابر:
نشر في: الجمعة 22 أكتوبر 2021 - 11:44 ص | آخر تحديث: الجمعة 22 أكتوبر 2021 - 11:45 ص
قرر وزير الزراعة، السيد القصير، إنهاء تكليف رئيس قسم حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بميت غمر بمحافظة الدقهلية، ومدير الإدارة الزراعية بميت غمر، وأيضا مدير المكتب الزراعي بناحية "هلا" إدارة ميت غمر الزراعية، وذلك نتيجة تقاعسهم في أداء المهام المكلفين بها؛ بمنع التعدي على الأراضي الزراعية.

وأوضح وزير الزراعة، أنه تلقى شكاوى من بعض المواطنين عن حالات بناء على الأراضي الزراعية بناحية هلا ميت غمر، وعلى الفور كلف رئيس قطاع الخدمات والمتابعة ورئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي؛ بإزالة التعديات وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية.

وأكد وزير الزراعة أنه لا تهاون في منع التعديات على الأراضي الزراعية والإزالة في المهد لأي أعمال تشوين أو مواد بناء وتحرير محاضر المخالفة بالرقم القومي واحالة المخالفين الى النيابة العسكرية، مؤكداً أنه سوف يتم استبعاد أي مسئول من منصبه يتقاعس عن أداء عمله.

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