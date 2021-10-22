ألقى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة محرم بك في الإسكندرية، القبض على شخص، عاطل، له معلومات جنائية مُسجلة؛ لاتهامه بإشعال النيران في باب محل تجاري.

وجاءت عملية الضبط، عقب تلقي مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا حول تداول مقطع فيديو مصور، عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يظهر عملية إشعال المتهم للنيران في باب المحل الذي كان مُغلقًا.

وبالفحص أمكن تحديد، مرتكب الواقعة، إذ تبين أنه قام بسكب مادة معجلة للاشتعال "بنزين" على باب محل مُغلق، وإشعال النيران به، وأن المحل ملك صاحب مكتب استيراد وتصدير "له معلومات جنائية مُسجلة".

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الخميس، فإنه وباستدعاء مالك المحل وسؤاله، أيد ما جاء بالفحص، وعلل عدم إبلاغه بالواقعة لتصالحه مع المتهم في حينه.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بالواقعة؛ وعلل حدوثها لوجود خلافات مالية بين صديق له "محبوس على ذمة إحدى القضايا" ومالك المحل، فتم تحرير محضر إداري، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.