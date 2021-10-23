مستشار الرئيس: تلقيح الحوامل ضد كورونا يقي المولود في مراحله الأولى من الفيروس

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنه حضر مؤتمرًا دوليًا كبيرًا عقده قسم أمراض النساء والتوليد كلية الطب جامعة عين شمس، أمس الخميس، لافتًا إلى أنه ناقش مع الخبراء الأجانب احتمالية تطعيم السيدات الحوامل ضد كورونا.



وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية لفضائية «النيل للأخبار»، مساء الجمعة، أن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها «CDC» الأمريكي، أجرى تجارب إكلينيكية سريرية بشأن إتاحة استخدام لقاحات كورونا للحوامل والمرضعات، موضحًا أن المركز أفاد بأنه من الأفضل تلقيح السيدات الحوامل ضد كورونا.



وذكر أن تلقيح السيدات الحوامل ضد كورونا يقيهم من الأعراض الخطيرة للمرض ويقي الطفل المولود في المراحل الأولى من الحياة ضد الفيروس، قائلًا إن هناك لقاحات معينة سوف تُجاز للسيدات الحوامل.



وأشار مستشار الرئيس إلى أن أنواع اللقاحات التي ستتم إجازتها للسيدات الحوامل، ستكون بناء على نتيجة التجارب الإكلينيكية السريرية، موضحًا في سياق متصل أن الدولة تستهدف تلقيح أكثر من 40 مليون مواطن بنهاية العام.



وأكد على وجود إقبال كبير على اللقاحات خاصة بعد النتائج الإيجابية وعدم وجود تأثيرات سلبية للقاحات على المواطنين، إضافة إلى قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا عدم التعامل مع الجهات الحكومية إلا بعد الحصول على التطعيم.



ولفت «تاج الدين» إلى الجهد المضني الذي بذلته الدولة والملحمة التي خاضتها لتوفير اللقاحات، متابعًا: «الدولة أنفقت مليارات لحماية الوطن والمواطنين من المضاعفات وأخطار المرض، واللقاح يحمي المواطنين من المخاطر الشديدة».





