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أكد علاء وحيد المتحدث الرسمي باسم النادي الإسماعيلي، أن حالة المدرب طلعت يوسف المدير الفني للفريق مستقرة بصورة كبيرة بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا.

وأشار وحيد عبر تصريحات تليفزيونية، إلى أنه تواصل مع طلعت يوسف، والحالة أصبحت مستقرة بعد متاعب صحية في الفترة الأخيرة.

وأوضح أنه لا يوجد أي جديد بخصوص ملعب مباراة الإسماعيلي ضد الأهلي بالجولة الأولى للدوري الممتاز، مؤكداً أن الرابطة قررت إقامة اللقاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية لأسباب أمنية.

وأضاف:«نحترم قرار الأمن ولكنني كنت أطالب فقط بعدم خروج بعض التصريحات لتبرير هذا القرار ممن خارج إطار الجهات الأمنية وتوضيح الأمر من جانب الأمن فقط ليقتنع الجمهور».

وتابع: «أنقل نبض جماهير الإسماعيلي فالأهلي يحضر للإسماعيلية في جميع الألعاب، خاصة في صالة قناة السويس إلا كرة القدم».

وأشار إلى أن الإسماعيلي يتعرض لظلم كبير في بداية مشواره بالدوري بإقامة أول 3 جولات خارج الإسماعيلية، لأن الدراويش سيلعب الجولتين الثانية والثالثة خارج الديار، مؤكداً أن فيوتشر مثلاً اختار ملعب السلام، وهو الذي يحتضن مباريات الأهلي، وبالتالي ستكون ميزة إضافية ونفس الحال لفرق آخرى.

وأكد أن الإسماعيلي طالب بتوفير العدالة بين جميع الأندية، خاصة أن الفرق الصاعدة للدوري الممتاز، يجب أن يكون لها ملعب منفصل.