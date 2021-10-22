اعتقال رئيس رابطة أعمال في نيكاراجوا قبل الانتخابات

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اعتقلت شرطة نيكاراجوا رئيس أكبر رابطة أعمال في البلاد وذلك قبل أسبوعين ونصف من الانتخابات الرئاسية.

وقالت الشرطة يوم الخميس إن مايكل هيلي اعتقل للاشتباه في ارتكابه جرائم غسل الأموال، بالإضافة إلى جرائم أخرى. كما تم اعتقال نائبه الفارو فارجاس.

كما يواجه الرجلان أيضا اتهامات بالتخطيط لتنفيذ تدخلات عسكرية وحصار اقتصادي وأعمال إرهابية بالاشتراك مع قوات أجنبية.

ويسعى رئيس نيكاراجوا دانيال أورتيجا الحصول على ولاية رابعة على التوالي في الإنتخابات التي من المقرر أن تجرى في 7 تشرين ثان/نوفمبر المقبل.

ويتولى أورتيجا منصبه منذ عام 2007. وتتهم المعارضة السياسية حكومة أورتيجا بمحاولة إسكات جميع المنافسين والمنتقدين المحتملين.

وتم اعتقال أكثر من 30 سياسيًا ورجل أعمال و صحفيا وناشطا منذ أيار/مايو الماضي، من بينهم سبعة مرشحين للرئاسة.

ووصفت المعارضة الانتخابات بأنها مهزلة.

وطالبت رابطة أصحاب الأعمال بالإفراج الفوري عن الرجلين. وقالت في بيان "هذه الإجراءات الحكومية القمعية هي دليل على هجوم مباشر على رابطة أصحاب الأعمال".