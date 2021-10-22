بن شرقي يقود تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة توسكر الكيني بدوري الأبطال

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يلتقي الزمالك مع ضيفه أمام توسكر الكينى، في السابعة من مساء اليوم الجمعة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الإياب من دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون للفوز بمباراة اليوم لحسم تأهله، في نفس الوقت يخشى حدوث أي مفاجآت قد تعطل من مسيرة الفريق بعد الانطلاقة الجيدة والفوز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربي أشرف بن شرقى.

ودخل الزمالك منذ يومين في معسكر مغلق ببرج العرب بقائمة ضمت 25 لاعبا وهم «محمد أبو جبل ومحمد عواد وحازم إمام وحمزة المثلوثى ومحمود حمدى الونش ومحمود علاء ومحمد عبدالغنى وعبدالله جمعة وأحمد فتوح ومحمد عبدالشافى وحسام عبدالمجيد وطارق حامد وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقى ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر ومحمود عبدالعزيز وإمام عاشور ومحمود عبدالرازق شيكابالا وأيمن حفنى وحمدى علاء وسيد محمد عبدالله سيف جعفر ويوسف اوباما وسيف الدين الجزيرى».

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود حمدي الونش، محمود علاء، وأحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور ويوسف إبراهيم أوباما.

الهجوم: أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي وسيف الدين الجزيري.