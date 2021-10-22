أوقاف جنوب سيناء: حملات مكثفة لتطهير المساجد ودورات المياه قبل صلاة الجمعة

شنت مديرية الأوقاف بجنوب سيناء صباح اليوم الجمعة، حملات مكثفة لتعقيم وتطهير المساجد دورات المياه وأماكن الوضوء، استعدادًا لاستقبال المصلين في صلاة الجمعة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتبعها المديرية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال الشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف، إنه جرى إطلاق حملات نظافة شاملة، وتعقيم وتطهير في كافة المساجد على مستوى المحافظة، وجرت تطهير وتعقيم دورات المياه و أماكن الوضوء، والتأكيد على جميع مسئولي المساجد بفتح المساجد قبل وقت الأذان الأول بنصف ساعة على الأكثر، مع التأكيد على ارتداء الكمامات، والالتزام بالتباعد، وكافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف في تصريح له اليوم، أنه جرى أعمال الصيانة الشاملة لدورات المياه وأماكن الوضوء قبل فتحها، وتركيب قطع موفرة لترشيد المياه بالمسجد، والتأكيد على الالتزام بفتحها حسب التعليمات الواردة من وزارة الأوقاف.

وأوضح أن جميع المساجد ملتزمة بكافة الشروط والضوابط الخاصة بالإجراءات الاحترازية، ومنها أعمال النظافة المستمرة عقب كل صلاة، والتطهير والتعقيم الدوري، وفتح دورات المياه بالمساجد قبل وقت الأذان بربع ساعة، وغلقها فور انتهاء الصلاة مع غلق المسجد. ويحدد في دفتر المسجد اسم المسئول عن فتح دورات المياه وغلقها، مع قيام جميع المفتشين ومديري الإدارات والتفتيش العام بالمتابعة المستمرة للمساجد.