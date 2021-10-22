وزير خارجية الصين يؤكد ضرورة تعزيز التعاون مع البرازيل في مختلف المجالات

أكد عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي"، ضرورة العمل مع البرازيل لتخطي تأثير جائحة كورونا، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وأشار وانغ، خلال مؤتمر عبر الفيديو مع وزير خارجية البرازيل كارلوس فرانكا، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم الجمعة، إلى أن الدولتين لهما تأثير عالمي وتمثلان اقتصادات السوق الناشئة، وينبغي عليهما الحفاظ على الاتصال الاستراتيجي وتعزيزه، وترسيخ أساس الثقة السياسية المتبادلة، وتبادل دعم المصالح الجوهرية الخاصة بكل منهما، وكذا الالتزام بمسار تنمية يتوافق مع الظروف الوطنية لكل منهما، وأن يكونا شريكين في تعزيز التنمية المستدامة.

ومن جانبه، أكد وزير خارجية البرازيل أن بلاده تولي أهمية كبيرة لشراكتها الاستراتيجية الشاملة مع الصين، وتعد تعزيز التعاون مع الصين أولوية لها، مشيرا إلى أن البرازيل تؤمن بنجاح الصين في استضافة أولمبياد بكين الشتوي 2022.