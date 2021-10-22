مشرف «معمل البلازما» توضح أماكن التبرع: افتتاح 20 مركزًا بنهاية 2022

قالت الدكتورة فاتن مسعد المشرف على المعمل المركزي لمشروع بلازما الدم ومشتقاته، إن المراكز التي يمكن التوجه لها للتبرع ببلازما الدم.

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج "التاسعة" الذي تقدمه الإعلامية شافكي المنيري، على القناة الأولى، مساء الخميس، أنّ هذه المراكز تشمل المركز القومي لنقل الدم ومركز الدكتور إيهاب سراج بالعجوزة ومركزين في دار السلام والعباسية، ومراكز في المنيا والإسكندرية وطنطا بمحافظة الغربية.

وأشارت إلى أنه سيتم افتتاح 20 مركزًا بنهاية عام 2022 وذلك لإنشاء أكبر قاعدة للتبرع بالدم، لافتة إلى افتتاح مركز ضخم بمدينة السادس من أكتوبر.

وأكّدت أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف، كما أن هناك تعاونًا مثمرًا بين وزارة الصحة والقوات المسلحة في هذا الإطار.

وشددت على أن كل مؤسسات الدولة تسير في نفس الاتجاه لتحقيق نفس الرؤية، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصنيع والاكتفاء الذاتي.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد عقد هذا الأسبوع، اجتماعا مع ممثلي شركة "جريفولز الإسبانية" لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما.

وخلال الاجتماع، أكد مدبولى على الأهمية البالغة التي توليها الحكومة المصرية للمشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما، لما يمثله من أهمية كبيرة في نقل وتوطين الخبرات فى مجال مشتقات بلازما الدم، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المنتجات الحيوية الاستراتيجية، لافتاً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يتابع شخصياً وبصفة دورية تطورات الموقف التنفيذي لهذا المشروع، الذى سيساهم في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية في مصر.