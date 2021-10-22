تجارية الجيزة: انطلاق فعاليات مهرجان التمور الأول بالواحات البحرية الشهر المقبل

أعلنت الغرفة التجارية بالجيزة عن تنظيم مهرجان التمور الأول بالواحات البحرية بمحافظة الجيزة، بالتعاون مع محافظة الجيزة، وتحت رعاية اللواء أحمد راشد وذلك بمشاركة منتجى التمور في محافظة الجيزة، الشهر المقبل.

وقال محمد إمبابي رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إن المهرجان يأتي في إطار دور الغرفة لتسليط الضوء على المنتجات التي تشتهر بها المحافظة.

وأضاف أن التمور تعد أحد المنتجات التي تتميز بها مصر حيث انها تعد الدولة الأكبر في انتاج التمور على المستوى العالم، مشيرا إلى أن مدينة الواحات البحرية تعد أكبر المدن انتاجا للتمور.

وأوضح رئيس الغرفة أن عرض منتجات الجيزة في معارض، ودعوة المصدرين لهذه المعارض للتعاقد مع منتجي هذه المنتجات مباشرة يعتبر هدفا رئيسيا من أهداف الغرفة؛ إيمانا منه بتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة نحو زيادة معدلات التصدير بمنتهى القوة.

وأشار إمبابي في بيان للغرفة إلى أن انتاج مصر من التمور وفقا لأخر التقارير أكثر من 1.7 مليون طن تحتل بها صدارة الدول المنتجة، لافتا إلى أن المهرجان يهدف إلى توسيع نطاق الفرص التصديرية للمنتجين وأيضا تحسين الجودة الإنتاجية للمنتج المحلي.

ويعد محصول التمور في مصر محصولاً استراتيجياً حيث تعتلي مصر المرتبة الأولى عالمياً بإجمالي 18% من الإنتاج العالمي للتمور، والأولى على المستوى العربي بإجمالي 24%، فضلاً عن التزايد المستمر في أعداد النخيل في كافة محافظات مصر المنتجة للتمور.