تلقي الجهاز الفنى للفريق الكروي الأول بالنادى الإسماعيلي، بقيادة الإسبانى خوان كارلوس جاريدو صدمة قوية، بعدما أعلن الدكتور مجدي الباز، رئيس الجهاز الطبي بالفريق، تجدد إصابة محمد عمار مدافع الفريق بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وتعرض عمار للإصابة في إحدى المباريات الودية التي خاضها الفريق قبل انطلاق بطولة الدورى الممتاز، والتي استهلها الفريق بمواجهة قوية أمام الاهلي وخسرها بهدف مقبل لا شيء سجله شادي حسين.

وقال طبيب الفريق، إن اللاعب الشاب سيخضع خلال الساعات المقبلة لجراحة بأحد المراكز الطبية المتخصصة بالقاهرة، وبعدها سيخضع عمار لعمليات التأهيل مجددًا والتى تحتاج لستة أشهر مقبلة قبل العودة للتدريبات.

الأمر الذي زاد من حزن وصدمة الجهاز الفنى هو أن اللاعب كان قد تعافي من نفس الإصابة التي تعرض لها في الموسم الماضي، واكتمل شفاؤه منذ عدة أسابيع، وتحديدًا مع انطلاق فترة الإعداد للموسم الحالي، قبل أن يتعرض لها مجددًا خلال إحدى المباريات الودية ضمن فترة الإعداد للموسم الجاري، ويعانى الجهاز الفنى من نقص في صفوف مركز المدافع، وهو ما يزيد من متاعب الجهاز الفني.