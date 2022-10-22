عرض الإعلامي أحمد موسى، ضمن برنامجه «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم السبت، تجربة عملية لسير سيارة على كوبري سميرة موسى؛ لكشف حقيقة الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثيرت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بسبب الصورة المنتشرة لمحور الدكتورة سميرة موسى في محافظة القاهرة.

وفي التقرير الذي استعرضه «موسى»، سارت السيارة بسرعة 60 كم/ الساعة على المحور دون توقف، من أجل توضيح حقيقة المتداول بالصوت والصورة، وبإجراء تجربة عملية على أرض الواقع.

من جانبه، قال المهندس أنور أمين، مدير الشركة المنفذة لمحور سميرة موسى، إن محور سميرة موسى صمم ليكون موازيًا للطريق الدائري، موضحًا أنه ينقل الحركة من جنوب القاهرة بالكامل، لمنطقة التجمع الأول والتجمع الثالث وطريق السويس ومنطقة المقطم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي احمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن «طول المحور كم، وعرضه 35 مترًا، ومكون من 10 حارات»، موضحًا أنه «يتقاطع مع مجموعة من المحاور العرضية التي أنشأتها الدولة في الفترة الماضية».

وأشار إلى أن الارتفاع الكامل للمحور 27 مترًا، مضيفًا: «الطلوع والنزول في حدود المطلوب 6%، وده ميل منطقي وطبيعي، شكل الأعمدة والمشروع منفذ بجودة كبيرة، فالمنطقة مجاورة للمنارة، ولابد من تنفيذ العمل بجودة عالية جدًا».

ونوه مدير الشركة المنفذة لمحور سميرة موسى، إلى أن الصورة المتداولة على مواقع التواصل ملتقطة من زاوية ومنطقة، تستهدف إثارة البلبلة بدون داع، مجيبًا عن سؤال موسى، بوجود مشكلات فنية أو تسبب المحور في مشكلة للسيارات: «ده سؤال المفروض ميطرحش».

وتابع: «عشان نعمل مشروع زي ده في جيش من الناس تعمل فيه، نتخذ كل الإجراءات والاحتياطات التي تتيح لنا الخروج بالكوبري بما يطابق كل المعايير، مش طبيعي ندافع عن كل عمل تعمله مصر، مفيش قلم بيتحط على ورقة إلا لصالح الدولة والمواطن».