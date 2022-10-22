القبض على متهمين بالنصب على راغبي السفر للخارج بمصر القديمة

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على شخص لإنشائه صفحة على "الفيسبوك"؛ للنصب على راغبي السفر للخارج في مصر القديمة.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إنشاء شخص صفحة إلكترونية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ينصب من خلالها على المواطنين ويستولي منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد الشخص القائم على إدارة الصفحة، وتبين أنه صاحب شركة، كائنة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة، له معلومات جنائية، كما تبين تجميعه جوازات السفر من راغبي السفر للخارج، ومبلغ مالي مقابل الحصول على التأشيرة وإيهامهم بالسفر للعمل بالخارج.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وأمكن ضبطه حال تواجده بالشركة المشار إليها وبصحبته عامل بذات الشركة، مقيم بمحافظة الجيزة، وعُثر بداخل مقر الشركة على (عدد من جوازات السفر بأسماء أشخاص من محافظات مختلفة من راغبي السفر للعمل بالخارج – سكانر - ماكينة تصوير - طابعة - جهاز "راوتر" - بطاقتي رقم قومي خاصة بالمتهم الأول– و4 بطاقات بنكية بحوزة المتهم الأول- و7 هواتف محمولة تستخدم في عملية إيهام المواطنين - و2 أكلاشيه- ومبلغ مالي- سيارة).

وبمواجهة المتهم الأول أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، واتخاذه مقر الشركة لممارسة نشاطه الإجرامي، وحيازة الأجهزة المضبوطة لاستخدامها في إيهام المواطنين بسابقة إلحاقه لآخرين للعمل بالخارج "بخلاف الحقيقة"، واقتصار دور المتهم الثاني على العمل كسكرتير فقط، وبمواجهة المتهم الثاني بما جاء بأقوال الأول أيدها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.