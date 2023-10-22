المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية صامويل ويربيرج، إن بلاده لديه تخوف من أن حركة حماس قد تستغل المساعدات وتحولها إلى صواريخ لإطلاقها ضد إسرائيل، في إشارة على الأرجح لإدخال مساعدات من الوقود.

قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية صامويل ويربيرج، إن بلاده لديه تخوف من أن حركة حماس قد تستغل المساعدات وتحولها إلى صواريخ لإطلاقها ضد إسرائيل.

وأضاف خلال مقابلة عبر الإنترنت مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، إن بلاده ترى ضرورة ملحة لإدخال كميات كبيرة من المساعدات إلى قطاع غزة، مثمنا الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر في هذا الصدد.

وعبر عن شكر الإدارة الأمريكية للجهود التي تبذلها مصر قيادة وشعبا في تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.



وشدد على أن قطاع غزة يحتاج لاستقبال 2000 شاحنة يوميا من المساعدات لسد الاحتياجات الإنسانية.

وأكّد متحدث الخارجية الأمريكية، أن بلاده تتواصل مع كل الأطراف لزيادة كميات المساعدات التي يتم إدخالها للقطاع.

ولليوم السادس عشر على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها.

وأسفر هذا العدوان عن تسجيل نحو 4800 شهيد، بينهم 1873 طفلا و1023 سيدة، وأصابت 14245، بحسب وزارة الصحة في القطاع، كما يوجد عدد غير محدد من المفقودين تحت الأنقاض.