مدرب طرابزون يحسم موقف تريزيجيه من المشاركة أمام ألانيا سبور

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كشف عبد الله أفجي، المدير الفني لفريق طرابزون التركي موقف محمود حسن تريزيجيه، نجم الفريق، من المشاركة في مباراة الفريق أمام ألانيا سبور، ضمن منافسات الدوري التركي.

طرابزون سبور يستضيف فريق ألانياسبور غدًا، الإثنين، في تمام الثامنة مساءً، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري التركي.

وتعرض تريزيجيه لكدمة خلال مشاركته مع منتخب مصر أمام الجزائر في التوقف الدولي لشهر أكتوبر.

وقال عبد الله أفجي في تصريحات نقلتها صحيفة «فاناتيك» التركية: «كان من المثير للفضول لنا ما إذا كان تريزيجيه سيلعب أمام ألانياسبور أم لا».

وأضاف: «نحن سعداء بمشاركة تريزيجيه في التدريبات ولا يوجد أي عائق أمام اللاعب لخوض المباراة».

وكانت صحيفة «fanatic» أشارت في تقرير لها إلى صعوبة لحاق تريزيجيه بمواجهة فريقه المقبلة، بعد الإصابة التي تعرض لها.

وأوضحت الصحيفة معاناة تريزيجيه من إصابة في معصم يده، تسببت في غيابه عن المشاركة بالمران الجماعي للفريق باليومين الماضيين.