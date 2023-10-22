الصحة في غزة: 4651 شهيدا من بينهم 1873 طفلا منذ بداية العدوان

أعلنت وزارة الصحة في غزة أن العدوان الإسرائيلي على القطاع خلف حتى الآن 4651 شهيدا، بينهم 1873 طفلا و1023 سيدة و187 مسنا، إضافة إلى 14 ألفا و245 مصابا.

وأوضحت الوزارة أنها تلقت 1450 بلاغا عن مفقودين ما زالوا تحت الأنقاض، منهم 800 طفل، وفقا لما أوردته قناة الجزيرة الإخبارية.

من جهته، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة تضرر 50% من الوحدات السكنية في القطاع بشكل كلي أو جزئي جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أن 70% من سكان قطاع غزة - بواقع 1.5 مليون مواطن - خارج منازلهم قسرياً.

وأشار المكتب إلى ارتفاع عدد المساجد المدمرة بشكل كلي منذ بدء العدوان إلى 31 مسجدا وتضرر 3 كنائس بشكل بالغ.

ويأتي ذلك بينما واصلت إسرائيل لليوم السادس عشر على التوالي قصف مكثف في قطاع غزة، حيث استشهد، أمس السبت، فقط نحو 200 فلسطيني وأصيب أكثر من 400 آخرين.