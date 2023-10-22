سويلم: الري نفذت 362 مشروعا بالصعيد بتكلفة 31 مليار جنيه خلال 2022 / 2023

قال وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، إن الوزارة نفذت 362 مشروعا بمحافظات الصعيد، خلال العام 2022/ 2023 بتكلفة قاربت على 31 مليار جنيه.

وأوضح "سويلم"، في بيان لوزارة الري الأحد، أن مشروعات الوزارة في الصعيد تنوعت بين أعمال تأهيل ترع ومساقي ورفع كفاءة البنية التحتية لمنشآت الري والحماية من أخطار السيول وحفر الآبار الجوفية والتوسع في تشغيل الآبار بالطاقة الشمسية وتأهيل وتجديد محطات الرفع وحماية جوانب نهر النيل وأعمال مشروع تنمية جنوب الوادي.

ونوه وزير الري، بتنفيذ أعمال إنشاء وتأهيل محطات رفع بقيمة 307 ملايين جنيه، وجارٍ تنفيذ أعمال البنية التحتية والحماية من أخطار السيول وأعمال حفر الآبار الاستكشافية والإنتاجية وشبكات الري والتشغيل بالطاقة الشمسية للآبار بقيمة 2.10 مليار جنيه، وأعمال الصرف المغطى ورفع كفاءة محطات الصرف والمصارف المكشوفة بقيمة 569 مليون جنيه، وأعمال تأهيل الترع بالخطة الاستثمارية بقيمة 1.10 مليار جنيه، وأعمال مشروع تنمية جنوب الوادي بقيمة 14 مليار جنيه.

وضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، أشار "سويلم" إلى أن وزارة الري نفذت 186 عملية تأهيل ترع بتكلفة حوالي 9 مليارات جنيه ضمن المرحلة الأولى من المبادرة، وجارٍ تنفيذ 59 عملية تأهيل بقيمة 3.30 مليار جنيه ضمن المرحلة الثانية من المبادرة.

وفي مجال تطوير منشآت الري الكبرى بالوجه القبلي، كشف وزير الري، عن بدء العمل على تنفيذ مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة في 27 أكتوبر 2022 بقيمة مليار جنيه؛ لخدمة زمام حوالي 1.60 مليون فدان في 5 محافظات بالصعيد، هي: (أسيوط – المنيا – بني سويف - الفيوم – الجيزة)، مضيفًا: "ومن المقرر الانتهاء من المشروع عام 2026".

وأوضح أن مشروع قناطر ديروط الجديدة يشتمل على إنشاء 7 قناطر، هي: "فم بحر يوسف – حجز الإبراهيمية – البدرمان - الديروطية - أبو جبل - إيراد الدلجاوي – الساحلية"، لافتا إلى أن نسبة التنفيذ بلغت 22%.

وأشار سويلم، إلى متابعة معدلات التنفيذ للمشروعات بمختلف أجهزة الوزارة من خلال منظومة دعم قرار تفاعلية تتيح لمتخذ القرار استعراض جميع المؤشرات الخاصة بالمشروعات والمتمثلة في "جهة التنفيذ – مواقع المشروعات – متابعة تواريخ الانتهاء المقررة – موقف التنفيذ"، وتصنيف المشروعات من حيث "جهة التمويل ونوعه – طبيعة المشروعات – العائد والجدوى منها"، ومتوسط نسب التنفيذ والتكلفة بكل محافظة.