باكستان: توجيهات لتسريع الجهود للقضاء على حمى الضنك

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أصدرت السلطات الصحية الباكستانية، توجيهات للمسؤولين الصحيين في أربعة أقاليم بالعمل على تسريع جهودها للقضاء التام على حمى الضنك.

وقامت مفوضة الصحة سلوات سعيد خلال اجتماع تحت رئاستها اليوم الأحد، بمراجعة أنشطة مراقبة حمى الضنك ووجهت فرق المراقبة بتحسين جهودها.

وقالت إن الفرق التي تعمل على مكافحة حمى الضنك يجب أن تظهر في الميدان ويتعين على الفرق تجنب الأنشطة الصورية لضمان المراقبة الكاملة للنقاط الساخنة لتكاثر البعوض والتي تشمل محال الإطارات والمقابر والحدائق، وفقا لوكالة "اسوشيتد برس" الباكستانية.

كما وجهت بتقديم تقارير عن التقدم في مكافحة حمى الضنك لمكتب المفوضة من أجل اتخاذ خطوات إضافية للقضاء على الضنك من مختلف المناطق.

وانضم نواب المفوضة في الأقاليم الأربعة وهي فيصل أباد وجهانج وتوبا تيك سينج وتشينيوت، إلى الاجتماع عبر رابط فيديو وأطلعوا المفوضة على ترتيبات مكافحة حمى الضنك.