مجلس إدارة الزمالك يجهز شاحنة مساعدات لفلسطين

أعلن مجلس الإدارة الجديد لنادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، تجهيز شاحنة مساعدات لفلسطين، وذلك في أولى قراراته بعد نجاحه في الانتخابات التي أُجريت مساء أول أمس الجمعة.

وجاء في بيان رسمي من مجلس إدارة نادي الزمالك: "انطلاقا من مسئوليتنا الوطنية واتساقا مع توجهات الدولة المصرية وقيادتها السياسية برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نستنكر بأشد العبارات، الجرائم والممارسات غير الإنسانية التي تجري بحق الشعب الفلسطيني".

وأضاف البيان: "ندعو الشعوب والحكومات وكافة الجهات والهيئات المحبة للسلام والمعنية بحقوق الإنسان إلى اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لحماية الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية وتقرير المصير".

وأوضح مجلس إدارة الزمالك في بيانه أنه تقرر البدء فورًا في التنسيق مع كافة الجهات المعنية نحو تجهيز شاحنة من المساعدات الطبية والغذائية؛ تمهيدًا لإرسالها إلى فلسطين.

كما تقرر تنظيم حملة للتبرع بالدم لصالح شعب فلسطين داخل نادي الزمالك، بالإضافة لتشكيل لجنة دائمة لبحث سبل تقديم الدعم للشعب الفلسطيني.

وقام مجلس إدارة الزمالك بنشر ذلك البيان عبر صفحة القائمة الموحدة بموقع فيسبوك وليس صفحة النادي الرسمية، وذلك نظرا لعدم استلام المجلس رسميًا مقاليد الأمور داخل الأبيض، انتظارًا لاعتماد وزارة الشباب والرياضة نتائج اجتماع الجمعية العمومية للنادي.

يُذكر أن مجلس الإدارة الجديد لنادي الزمالك يضم حسين لبيب رئيسًا للمجلس، وهشام نصر، نائبًا للرئيس، وحسام المندوة، أمينًا للصندوق، بالإضافة لعضوية أحمد سليمان ومحمد طارق وعمرو أدهم وهاني شكري وهاني برزي وحسين السيد، بجانب الثلاثي تحت السن أحمد خالد ورامي نصوحي ونيرة الأحمر.