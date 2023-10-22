أيمن عبد العزيز: تريزيجيه أكثر لاعب من المحترفين أبهر فيتوريا

أكد أيمن عبد العزيز، المدرب المساعد في الجهاز الفني للمنتخب الوطني أن محمود حسن تريزيجيه، لاعب طرابزون سبور التركي هو أكثر لاعب محترف أبهر روي فيتوريا، المدير الفني للفراعنة.

وقال أيمن عبد العزيز في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "بعيدًا عن محمد صلاح، نجم ليفربول، لكن محمود حسن تريزيجيه هو أكثر لاعب محترف أبهر فيتوريا".

وأضاف: "تريزيجيه يؤدي مع المنتخب بشكل رائع، ويبذل مجهودًا كبيرًا معنا في المباريات، ولديه تحركات واعية.. هو لاعب كرة قدم كبير".

وعن مباراتي مصر أمام زامبيا والجزائر وديًا، قال عبد العزيز: "فيتوريا طلب خوض مباراتين تشبهان الأجواء التي سيكون عليها معسكر منتخب مصر في أمم إفريقيا بكوت ديفوار".

وأضاف: "مباراة الجزائر كانت أكثر مباراة ودية مفيدة للمنتخب في الفترة الماضية، وتعرضنا خلالها لموقف صعب عقب طرد محمد هاني، لكن الجهاز الفني استطاع التعامل مع الأمر".

وكان المنتخب المصري قد فاز على زامبيا بهدف نظيف وتعادل مع الجزائر بهدف لمثله، في مباراتين وديتين أُقيمتا بالإمارات خلال فترة التوقف الدولي في شهر أكتوبر الجاري.