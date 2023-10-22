قال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، إن قوات الاحتلال ارتكبت 574 مجزرة بعد 16 يوما من العدوان المستمر.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة «dmc»، مساء الأحد، أن حصيلة الشهداء وصلت إلى 4651 شهيدا، بينهم 1873 طفلا ووطفلة و1023 سيدة، و14 ألفا 245 جريحا.



وأوضح أن الساعات الـ24 الماضية فقط شهدت ارتكاب جيش الاحتلال 24 مجزرة ضد الفلسطينيين، أسفرت عن استشهاد عائلات فلسطينية بأكملها ومحوها من السجل المدني.



وأشار إلى أن هذه المجازر أسفرت عن استشهاد 266 شهيدا بينهم 117 طفلا وطفلة، موضحا أن هؤلاء نزوحوا من مناطق شمالي قطاع غزة بعدما أوهمهم الاحتلال بأن مناطق الجنوب هي الآمنة.



ولفت إلى أن 70% من شهداء العدوان من النساء والأطفال، مؤكدا تلقي أكثر من 1400 بلاغ عن مفقودين تحت الأطفال، بينهم أكثر من 800 طفل.



وشدد على أن هذه الأرقام تعكس حجم دموية ووحشية الاحتلال على النحو الذي فاق كل الحروب السابقة ضد الفلسطينيين.



وأفاد أن انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي طالت الطواقم الطبية، وذلك بعد تسجيل 54 شهيدا منهم حتى الآن.