- الجزار يتابع الإجراءات الاستباقية التي اتخذها جهاز مدينة العبور للاستعداد لفصل الشتاء

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة العبور، سيبدأ اليوم الأحد الموافق 22/10/2023، في تسليم قطع أراضي بيت الوطن بالمنطقةA بالحي الثامن ومنطقة 5 بالحي الخامس، والمخصصة للعاملين بالخارج بالمرحلة الثامنة بمشروع بيت الوطن بالمدينة في مواعيد محددة.

وفي ذات السياق، تابع الدكتور عاصم الجزار، الإجراءات الاستباقية التي اتخذها جهاز مدينة العبور للاستعداد لفصل الشتاء، فيما يتعلق بجاهزية منظومة الصرف الصحي بالمدينة والحالة الفنية لمحطة المعالجة وروافع الصرف الصحي ومشتملاتها، وشبكة صرف مياه الأمطار استعداداً للتعامل مع كميات المياه الزائدة وغير ذلك من إجراءات، وذلك في إطار توجيهات واهتمام الدولة بالمحافظة على الثروة العقارية والمنشئات العامة والخاصة.

وأوضح المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه سيتم تسليم 18 قطعة أرض بالمنطقة 5 بالحي الخامس، اليوم الأحد 22/10/2023، والقطع من 76 : 88، بالمنطقة رقم A بالحي الثامن، يوم الإثنين 23/10/2023، وتم تخصيص يومي الأربعاء والخميس 25 و 26/10/2023، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة، لافتاً إلى أنه يتم إحضار جميع المستندات للذين تخلفوا عن الاستلام.

وأضاف أنه تفقد والمهندس علاء حماد، نائب رئيس الجهاز ومديرو محطات الصرف والتشغيل والصيانة، روافع الصرف الصحي بالمدينة، للتأكد من الاستعدادات لمجابهة التقلبات الجوية المحتملة خلال فصل الشتاء، وكذا الانتشار السريع للأفراد والمعدات وعمل الصيانة الدورية لروافع الصرف الصحي وتوفير مصادر التيار الكهربائي اللازمة لانتظام عملية التشغيل في حالة هطول أمطار غزيرة، للحد من الأضرار الناتجة عنها بالمحاور الرئيسية والأنفاق وأحياء المدينة.

وشملت جولة رئيس الجهاز منظومة الصرف الصحي بالمدينة والتي تشمل 5 روافع هى (رافع صرف صحي 1بحي الشباب - رافع صرف صحي 4 بالصناعية أ - رافع صرف صحي 6 بالحي السادس - رافع صرف صحي 7 بالصناعية الأولى الامتداد الشمالي - رافع صرف صحي بجوار دار مصر المرحلة الثانية بالحي التاسع بقدرة "٢٥ألف م٣/اليوم").

وأكد المهندس أحمد رشاد ضرورة عمل الصيانة اللازمة الدورية للأوناش والطلمبات الخاصة بالروافع، وكذا التأكيد على جاهزية روافع الصرف الصحي بالمدينة، والتأكد دائما من الحفاظ على منسوب الدخول لأدنى مستوى لاستيعاب كميات الأمطار المتوقع سقوطها، وكذلك جاهزية المولدات الاحتياطية والحفاظ على المخزون الاستراتيجي للسولار وعمل الصيانات الدورية و الطارئة أولاً بأول لجميع الطلمبات والمحركات وباقي مكونات المحطات والروافع.

وأشار إلى التأكد من جاهزية وتشغيل طلمبات الأنفاق الثلاثة الموجودة بالمدينة أثناء هطول الأمطار (النفق الرئيسي - نفق الحي السادس - نفق الحي السابع) لحماية الأنفاق الموجودة بالمدينة من الغرق في حالة انقطاع التيار الكهربائي، حيث يوجد بكل نفق 2 طلمبة ومولد، ولحماية كافة الطرق والمحاور وأحياء بالمدينة يتم التطهير الدوري لشبكات خطوط الانحدار الخاصة بالصرف، بخلاف إنشاء واستحداث بلاعات مطر مساعدة أثناء عمليات التطوير الجارية بالمدينة.

كما أكد رئيس جهاز مدينة العبور، أنه يتواجد في المدينة جميع المعدات اللازمة لمجابهة هطول الأمطار، ويتم عمل الصيانة الدورية لها، واصطفاف دوري للتأكد من كفاءتها، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار سعي الجهاز لرفع كفاءة منظومة مجابهة مياه الأمطار والصرف بالمدينة، حيث تشمل المنظومة المعدات الأتية: (شفاط نافوري - شفاط مدمج - كباش - سيارات كسح - معدات سيول - سيارات طوارئ - لوادر - حفارات - ماكينات كبوتا).