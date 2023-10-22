الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع لحزب الله اللبناني للمرة الرابعة اليوم

قال الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، إن طائراته المقاتلة قصفت موقعا لحزب الله في جنوب لبنان، بعدما رصد استعدادات من جانب ناشطين لشن هجوم بصواريخ موجهة مضادة للدبابات في بلدة مالكيا بشمال البلاد.

وذكر الجيش، حسبما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية، أن الضربة استهدف رابع خلية لحزب الله من جانب الجيش في جنوب لبنان اليوم.

وبشكل منفصل، قال الجيش الإسرائيلي إنه تم إطلاق صاروخ من لبنان باتجاه منطقة مفتوحة بالقرب من بلدة عرب العرامشة في إسرائيل، دون حدوث خسائر أو أضرار.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قد حذر، حزب الله اللبناني اليوم الأحد خلال تفقده القوات على الحدود مع لبنان من أنه إذا قرر دخول الحرب، فسيشتاق إلى الحرب اللبنانية الثانية"، في إشارة إلى حرب إسرائيل مع لبنان عام 2006، قائلا إنها ستكون "خطأ حياتهم".

وقال نتنياهو: "سنضربه بقوة لا يتصورها، والمعنى لحزب الله ودولة لبنان سيكون مدمرا". غير أنه قال إنه لا يمكنه القول بعد ما إذا كان حزب الله قرر "الدخول في الحرب بشكل كامل".

غير أن نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، قد صرح أمس السبت أن "حزب الله" في قلب المعركة الحاصلة في غزة، وكلما نشأ ما يستدعي تدخلًا أكبر سيفعل ذلك، وطالب من يتصل بـ"حزب الله" بالقيام بوقف العدوان لكي تتوقف تداعياته واحتمالات توسعه.

وتكثفت الهجمات من لبنان منذ اندلاع الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.