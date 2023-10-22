قال محمود فؤاد نائب رئيس جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن المساعدات الواردة من الخارج لدعم قطاع غزة أقل من خمس المساعدات المصرية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة «dmc»، مساء الأحد، أن مصر جهزت أكثر من 2000 طن رغم الظروف الصعبة التي تعيشها، وهو ما يبرهن على أن مصر هي السند والداعم الأول للقضية الفلسطينية.



وأشار إلى أن التحالف بكل مؤسساته يجهز لقافلة جديدة لإيصالها إلى قطاع غزة، موضحا أن طبيعة المساعدات التي تدخل للقطاع يتم التنسيق بشأنها بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني.



ولفت إلى أنه يتم تفريغ الشاحنات المصرية لنظيرتها الفلسطينية داخل معبر رفح لمدة زمنية تستغرق نحو أربع ساعات.



ونوه بأنه يتم تجهيز 40 شاحنة لإدخالها إلى قطاع غزة خلال الساعات المقبلة، لكنّه شدد على ضرورة تكثيف إدخال المساعدات لا سيما أن القطاع في حاجة لما يقل عن 60 شاحنة يوميا.



وفي وقت سابق من اليوم، دخلت الدفعة الإغاثية الثانية من قافلة المساعدات إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح المصري.



وتتكون القافلة الثانية من 17 شاحنة؛ محملة بالمستلزمات الطبية والمواد الغذائية والمساعدات اللازمة للأشقاء في فلسطين.



وارتفع عدد الشاحنات التي وصلت إلى غزة خلال 48 ساعة إلى 37 شاحنة، بعد أن وصل أمس 20 شاحنة للأراضي الفلسطينية عبر الهلال الأحمر المصري، والتي سلمها لنظيره الفلسطيني بالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا».