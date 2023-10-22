أطباء بلا حدود: المستشفيات في غزة تحولت إلى مأوى للنازحين

قالت الدكتورة جيهان بسيسو المدير التنفيذي لمنظمة أطباء بلا حدود، إن المستشفيات تحولت إلى مأوى للنازحين (وذلك بعد مرور أكثر من أسبوعين على العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة).

وأضافت في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، أن هناك حاجة ماسة إلى زيادة شاحنات المساعدات حتى تتناسب مع الاحتياجات الكبيرة للسكان تحت حصار كامل وحرب مدتها أكثر من أسبوعين.

وأوضحت أن القطاع يعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية، مؤكدا أنه لا يزال هناك حاجة كبيرة إلى ماء وطعام وغذاء ووقود لنقصها الشديد، فضلا عن الأدوات الطبية والأدوية وأكياس الدم.

وأشارت إلى أنه من الصعب تحديد أولويات الاحتياجات الآن بسبب نقص كل المواد الأساسية.

أكدت أن المستشفيات الطبية في غزة تعمل تحت ضغط كبير للغاية، والطواقم الطبية تعمل على مدار الساعة في ظروف كارثية، مطالبة بوجود ممرات آمنة للسماح للعاملين في المجال الطبي أداء وظائفهم بشكل آمن.

وبعد مرور أكثر من أسبوعين على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وفيما يقترب عدد الشهداء من خمسة آلاف شهيد، فقد خلّفت هذه الحرب وضعا مأساويا على الصعيد الإنساني.

وتكبد القطاع الصحي على وجه التحديد، كلفة باهظة زادت في ظل الحصار المفروض على القطاع من قبل سلطات الاحتلال، والذي يشمل ضمن ما يشمل حرمان القطاع من الوقود، ما جعل المستشفيات تعمل تحت ضغط مروع.