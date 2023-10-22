أوكرانيا: مقتل ما لا يقل عن ستة أشخاص في هجوم روسي بالقرب من خاركيف

قتل ما لا يقل عن ستة أشخاص في هجوم روسي على منطقة خاركيف في شرقي أوكرانيا ليل السبت، وفقا لمسؤولين أوكرانيين.

وقال الحاكم الإقليمي لخاركيف أوليه سينيهوبوف، في منشور عبر تلجرام، إن 14 شخصا آخرين أصيبوا، بعضهم حالته خطيرة.

وأعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن تعازيه لعائلات الضحايا في وقت لا حق من مساء السبت، مطالبا برد عنيف على "الإرهاب الروسي".

وكتب عبر تلجرام" يجب أن نزيد الضغط على الدولة الإرهابية ، يجب أن نواجه الإرهاب الروسي كل يوم على الجبهات الأمامية بنتائجنا، وعلينا أن نعزز وحدة العالم في الحرب ضد الإرهاب".