أسامة حمدان القيادي بحماس: واشنطن تقدم مهلة للاحتلال لارتكاب جريمة

طالب القيادي في حركة حماس أسامة حمدان بالدعوة لانعقاد جلسة لمجلس الأمن الدولي بشكل عاجل والضغط على الاحتلال لوقف العدوان، مشيرا إلى أن المهلة الأمريكية الممتدة لشهر "تؤكد أنها تقدم للاحتلال مهلة لارتكاب الجريمة".

وقال حمدان، في مؤتمر صحفي، إن 700 شهيد ارتقوا خلال العملية العسكرية في شمال غزة، مشيرا إلى أن الممرات الممتدة من شمال القطاع إلى جنوبه تحولت إلى مصيدة لاستهداف المدنيين، وأن "الاحتلال يرتكب في شمال قطاع غزة جرائم ممنهجة تقع ضمن أعمال الإبادة الجماعية"، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وتابع: "جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو تتم بدعم كامل من الإدارة الأمريكية"، مؤكدا أن "مهلة واشنطن شهرا للاحتلال للنظر في إدخال المساعدات تؤكد أنها تقدم له مهلة لارتكاب الجريمة".

وأضاف: "جريمة الصمت العالمي تجاه الإبادة الجماعية وصمة عار على جبين المتخاذلين"، وأن "الاحتلال لا يزال يمعن في تصعيد كل أشكال الحرب على قطاع غزة".

وقال حمدان إن "الاحتلال يرفض كل الطلبات بضرورة دخول المساعدات إلى شمال قطاع غزة. وجرائم الاحتلال في شمال غزة تهدف لتهجير شعبنا أو إبادته".

كما شدد على أن "شعبنا هو من يقرر تفاصيل وأجندات اليوم التالي للحرب ولن يكون إلا فلسطينيا".