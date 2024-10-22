المخرج عمرو صلاح: انتهاء تصوير 90% من مشاهد فيلم المستريحة

يواصل فريق عمل فيلم "المستريحة" تصوير عدد من المشاهد ما بين القاهرة وطريق الإسكندرية الصحراوي.

وأعلن المخرج عمرو صلاح أنه تم الانتهاء من تصوير 90% من مشاهد الفيلم، وذلك استعدادا لطرحه في دور العرض قريبًا.

وأوضح صلاح في تصريحات صحفية أنه لم يتبقى سوى أيام قليلة على انتهاء التصوير بالكامل، ليبدأ بعدها مراحل المونتاج والمكساج، معربا عن سعادته بهذه التجربة، التي وصفها بأنها واحدة من أمتع التجارب التي عمل عليها.

فيلم "المستريحة" بطولة: ليلى علوي، وبيومي فؤاد، وعمرو عبد الجليل، ومحمد رضوان، ومحمود الليثي، وعمرو وهبة، وهو من تأليف: محمد عبد القوي، وأحمد أنور، وأسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي، ومنتج منفذ علوي أبو العلا، وإنتاج طارق البدراوي، وإخراج عمرو صلاح.