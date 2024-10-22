 الشريعي يجيب.. لماذا لم يتقدم إنبي بشكوى ضد الأهلي بسبب حمدي فتحي؟ - بوابة الشروق
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الشريعي يجيب.. لماذا لم يتقدم إنبي بشكوى ضد الأهلي بسبب حمدي فتحي؟

محمد جلال
نشر في: الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 - 10:45 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 - 10:45 ص

كشف أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، مصير مستحقات ناديه من صفقة زياد كمال، لاعب نادي الزمالك الحالي، مشيرا إلى أن إنبي له 20% من انتقال حمدي فتحي للوكرة.

وقال الشريعي في تصريحات لقناة المحور: "إنبي له عند الزمالك 7 ملايين و350 ألف جنيه ضمن بنود تعاقد زياد كمال".

وأضاف: "حصلت على كامل الأموال من صفقة انتقال حمدي فتحي إلى الوكرة القطري وهي قرابة 21 مليون جنيه باحتساب فوارق سعر الدولار، حتى القسط الأخير المستحق في العام القادم سدده الأهلي".

وأكمل رئيس إنبي: "لم أقدم شكوى ضد الأهلي وما عند الأهلي لا يضيع المناقشات كانت تخص طريقة الدفع والتوقيتات فقط لا غير".


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