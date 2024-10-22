برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: مستويات التنمية في غزة عادت لما كانت عليه في 1955

أفاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بأن حرب غزة دمرت الاقتصاد الفلسطيني إذ انخفض الناتج المحلي الإجمالي 35% منذ بداية الحرب قبل عام في حين انهارت مستويات التنمية في القطاع نفسه لتعود إلى ما كانت عليه في الخمسينيات من القرن الماضي.

وقالت المسئولة بالبرنامج تشيتوسي نوجوتشي خلال إطلاق دراسة جديدة حول الآثار الاجتماعية والاقتصادية للحرب، إنه استنادا إلى بعض المعايير اقترب مستوى الفقر في قطاع غزة الآن من 100% نتيجة للاضطرابات في حين بلغ معدل البطالة 80%، وفق وكالة رويترز.

وأضافت نوجوتشي، متحدثة بصوت متقطع من دير البلح: «تشهد دولة فلسطين مستويات لم يسبق لها مثيل من النكسات... بالنسبة لغزة، تراجعت (مستويات) التنمية إلى ما كانت عليه قبل نحو 70 عاما في عام 1955».

وفي وقت سابق من اليوم، قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، إن الناس في شمال غزة ينتظرون الموت فقط.

وأضاف في منشور عبر منصة «إكس»: «رائحة الموت في كل مكان، حيث تُترك الجثامين ملقاة على الطرق، أو تحت الأنقاض، ويتم رفض البعثات لإزالتها، أو تقديم المساعدة الإنسانية».

وأضاف أن موظفي الوكالة في شمال غزة لا يستطيعون العثور على الطعام، أو الماء، أو الرعاية الطبية، وتابع: «يشعرون بالهجران، واليأس، والوحدة، يعيشون من ساعة إلى أخرى، خائفين من الموت في كل ثانية».

وأشار إلى أنه خلال الحرب على مدار العام الماضي، بقي بعض موظفي الأونروا في الشمال، وفعلوا المستحيل لتقديم المساعدة للنازحين داخليًا، متابعًا: «بعض ملاجئنا بقيت مفتوحة، على الرغم من القصف العنيف والهجمات على المباني».

واستكمل: «بالنيابة عن موظفينا في شمال غزة، أدعو إلى هدنة فورية، حتى ولو لبضع ساعات، لتمكين المرور الإنساني الآمن للعائلات التي ترغب في مغادرة المنطقة، والوصول إلى أماكن أكثر أمانًا.. هذا هو الحد الأدنى لإنقاذ أرواح المدنيين الذين لا علاقة لهم بهذا الصراع».

وفي وقت سابق من اليوم، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي منع إدخال أكثر من رُبع مليون شاحنة مساعدات وبضائع منذ بدء حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.



